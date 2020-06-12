الحكم عمرو حلاوة يكشف سبب إصابته بفيروس كورونا

أوضح عمرو حلاوة حكم منطقة القاهرة المصاب بفيروس كورونا، سبب تعرضه للإصابة، خلال حديثه مع مسئولي لجنة الحكام باتحاد الكرة.
قال حلاوة إن تكييف القطار كان سببًا في إصابته بالفيروس،وظهرت عليه الأعراض، وهو ما دفعه لأن يعزل نفسه في منزله، ورفض زيارة الحكام له، موضحًا أنه يتواجد في قنا بسبب وفاة والدته، ومنعته الإصابة من أخذ واجب العزاء فيها.
وتابع أنه يتحسن بشكل واضح الأيام الماضية، وإن كان مازال لديه مشكلة في عملة التنفس، إلا أن الأطباء أكدوا له عدم وجود داع للقلق لأن هذا الأمر طبيعي في المرحلة الحالية.
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