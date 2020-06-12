كاريوس يعلنها: سأبقى مع ليفربول لمنافسة أليسون على حراسة عرين الريدز

أبدى الألماني لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول الانجليزي، رغبته بالاستمرار مع صفوف فريقه، والمنافسة مع البرازيلي أليسون بيكر الحارس الأول بالفريق.

وأضاف كاريوس في تصريحاته لموقع "ترانسفير ماركت":" جاهز لمنافسة اليسون بيكر، سواءاً كحارس أول او ثاني سأقدم افضل مالدي دوماً"

وتابع:" اريد ان ابقى جاهزاً لأطول وقت واريد تحقيق لقب او اثنين واريد ان اقدم افضل اداء بمسيرتي الان، هناك الكثير من الحراس الرائعين، هنالك نوير وتير شتيجن واوبلاك وبالطبع اليسون الذي قام بعمل رائع وفاز بأكبر بطولة".

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وواصل الحارس صاحب ال ٢٦ عامًا:" انا لست تحت أي ضغط لمغادرة ليفربول، ليس عليّ الرحيل".

وقطع كاريوس إعارته مع نادي بشكتاش بسبب عدم دفع مستحقاته المالية ليعود لصفوف ليفربول .

ورحل كاريوس عن صفوف ليفربول في ٢٠١٨ إلى بشكتاش بعد اخطاءه الفادحة مع الريدز في نهائي دوري أبطال أوروبا ٢٠١٨، أمام ريال مدريد.