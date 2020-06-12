تقارير.. لشبونة تقترب من احتضان دوري أبطال أوروبا

قالت تقارير اليوم " الجمعة" أن العاصمة البرتغالية لشبونة ستحتضن البطولة المجمعة المنتظرة لحسم منافسات الأدوار النهائية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما تحتضن إحدى ولايات ألمانيا البطولة المجمعة للدوري الأوروبي.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية وشبكة "سكاي سبورتس" أن المباريات الأربع المتبقية من جولة إيابدور الستة عشر بدوري الأبطال، ستقام يومي الثامن والتاسع من أغسطس في لشبونة.
وبعدها تحسم باقي أدوار البطولة عبر بطولة مجمعة من جولة واحدة في العاصمة البرتغالية، على أن تقام المباراة النهائية في 22 أو 23
ولم يصدر أي تأكيد من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بينما ينتظر إعلان القرار عقب اجتماع لجنته التنفيذية في 17 يونيو الجاري.
يذكر أن ثلاثة فرق ألمانية لا تزال تتنافس في الدوري الأوروبي، وهي باير ليفركوزن وفولفسبورغ وآينتراخت فرانكفورت.
ويأتي التغيير المنتظر في نظام ومواعيد المنافسات الأوروبية هذا الموسم بسبب فترة التوقف الطويلة في ظل جائحة فيروس كورونا .
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