دعوى قضائية من بالوتيلي ضد نادي بريشيا الإيطالي

قرر الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب فريق بريشيا الإطالي رفع دعوى قضائية ضد ناديه للحصول على مستحقاته المالية، حيث يسعى مسؤولو النادي إلى الاستغناء عن خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن بالوتيلي يسعى للحصولعلى راتب شهر مارس، والذي اتفقت أغلب الأندية مع لاعبيها على تعليقه في ظل توقف المنافسات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت قبل أيام أنبالوتيلي وصل مبكرًا إلى مقر تدريبات الفريق وبعد أن توجه صوب المدخل عاد أدراجه بعدما جرى حديث بينه وبين أحد موظفي الفريق.
وأفادت الصحف أن بالوتيلي مُنع من الدخول لأن الشهادة الطبية التي أرسلها إلى فريقه وصلت متأخرة وكان من الصعب التواصل مع الجهات المختصة لإصدار تصريح بدخوله، مما أثار غضب اللاعب.
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