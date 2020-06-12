كاريوس يقطع إعارته مع بشكتاش ويتمسك بفرصة في ليفربول

كشف لوريس كاريوس حارس فريق ليفربول الإنجليزي استعداده للبقاء والقتال من أجل مكانه في قلعة أنفيلد، بعد أن قطع الحارس البالغ من العمر 26 عامًا مؤخرًا فترة قصيرة من الإعارة لمدة عامين في بشكتاش التركي للعودة إلى ميرسيسايد، حيث لا يزال ثابتًا خلف رقم 1 أليسون في ترتيبالحراس الأساسيين.
ظهر مستقبل كاريوس في ليفربول عندما تم استبداله بالبرازيلي قبل الصيف بعد حملة مليئة بالأخطاء، أصبح شخصية من السخرية بعد ارتكاب خطأ باهظ الثمن في هزيمة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في كييف في2018.
ومع ذلك، قال كاريوس بشكل مفاجيء الآن أنه ليس تحت أي ضغط للبحث عن انتقال الصيف بعيداً عن ليفربول على الرغم من أنه يبدو أنه فائض من المتطلبات في النادي.
تحدث عن مستقبله مع موقع "ترانسفير ماركت"، قال: "بالطبع يجب أن ألعب إذا كنت سأغير الأندية، وأضاف أنه ليس من المنطقي أن أقول سأغادر ليفربول إلى نادٍ أسوأ، وأنا رقم اثنين فقط هناك".
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