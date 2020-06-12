ابراهيم سعيد: فايلر يتهرب من التجديد مع الأهلي

أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي يتهرب من إدارة النادي بطريقة ذكية ولا يريد تجديد تعاقده. وقال إبراهيم سعيد في تصريحاته: "رينيه فايلر لديه عروض مغرية من الدوري السعودي، وبنسبة كبيرة سيقود أحد الأندية الكبرى هناك". مغرية من الدوري السعودي، وبنسبة كبيرة سيقود أحد الأندية الكبرى هناك". وواصل: "فايلر يتهرب من إدارة الأهلي بطريقة ذكية، لأنه لو كان يريد البقاء، ما كان أبلغ مسؤولي النادي بأنه سيتشاور مع أسرته بشأن تجديد عقده". ما كان أبلغ مسؤولي النادي بأنه سيتشاور مع أسرته بشأن تجديد عقده". وكان انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة تسبب في توقف النشاط الرياضي بمعظم دول العالم. ومن المنتظر أن يحدد الاتحاد المصري لكرة القدم مصير الدوري خلال الأيام المقبلة بشكل رسمي.

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