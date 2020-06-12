فان دايك يسحب البساط من تحت أقدام محمد صلاح في ليفربول

اقترب الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، من تنصيبه فتى الريدز المدلل خلال الفترة المقبلة، بعد تقارير كشفت أن إدارة النادي ترغب في أن يصبح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ الفريق، بتوقيع عقد جديد يحصل بموجبه على راتب أسبوعي يصل إلى 220 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن نادي ليفربول قرر توقيع عقد جديد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني في الموسم، وذلك بعقد يمتد إلى 5 سنوات، إلى موسم 2024-2025.

وفي حالة توقيع صاحب الـ28 عامًا على هذا العقد مع إدارة الريدز، سوف يتخطى بذلك القيمة المالية وراتب الدولي المصري محمد صلاح في ليفربول، صاحب الأعلى أجرًا حتى الآن في قلعة أنفيلد، حيث يتقاضى صلاح راتبًا أسبوعيًا يبلغ 200 ألف إسترليني، أي أن فان دايك سيتخطاه ويصبح الأعلى أجرًا بفارق 20 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

كما أفادت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كان أبدى رغبته في الحصول على خدمات

فان ديك هذا الصيف، لكن اللاعب لم يبدِ موافقته، وبموجب عقده الحالي مع ليفربول، يحصل فان دايك على راتب أسبوعي قيمته 180 ألف إسترليني، وكان من المحتمل أن يصل راتبه الأسبوعي إلى 280 ألف إسترليني في حالة انتقاله لسان جيرمان، لكنه فضل البقاء في أنفيلد.

وأضافت الصحيفة، أن فان دايك الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم، ووصيف ليونيل ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، سيوقع على العقد الجديد مع ليفربول بعد أن يتم تتويج الريدز رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج" عن الموسم الجاري، حيث اقترب رفاق محمد صلاح من حسم اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عامًا.