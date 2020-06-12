مدرب الإسماعيلي ينصح بن يوسف بالاستمرار مع الدراويش

نصح الفرنسي ديديه جوميز مدرب الاسماعيلي الدولي التونسي، فخر الدين بن يوسف على مواصلة التجربة مع النادي، رغم أن عقده ينتهي آخر الشهر الجاري.

وقال مدرب الاسماعيلي في تصريح صحفي: '' إن

فخر الدين بن يوسف لاعب محترف وملتزم جدا وذلك سيساعده على تحديد مستقبله جيدا.وأضاف جوميز: "مصلحة فخر الدين بن يوسف هي الاستمرار مع الإسماعيلي لأن الفريق لديه هدف كبير هو تحقيق البطولة العربية بعد الوصول لنصف النهائي، والفوز في الذهاب".وأكد المدرب الفرنسي أن بن يوسف استعاد لياقته الفنية مع الإسماعيلي، وقدم أداء رائعا منذ انضمامه، وكان الفريق سببا في عودته من جديد للمنتخب التونسي.