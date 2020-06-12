المغربي أشرف حكيمي يدخل تاريخ البوندسليجا

دخل الدولي المغربي، أشرف حكيمي، المعار من فريق ريال مدريد ، إلى نادي بوروسيا دورتموند، تاريخ الدوري الألماني، بعدما اعتبر اللاعب الأسرع بتاريخ المسابقة.
أوضحت صحيفة "أس" الإسبانية، أن أشرف حكيمي، أصبح الأسرع بتاريخ الدوري الألماني بعدأن تم اعتماد الرقم الذي سجله في ديسمبر الماضي.
ووصلت سرعة الدولي المغربي 36.49 كيلومتراً في الساعة، حيث لم يسبق لأي لاعبٍ في منافسات "البوندسليغا" تخطي حاجز 36 كيلومتراًفي الساعة.
ومنحت انطلاقات المدافع حكيمي، خلال ديسمبر الماضي، بواقع أكثر من كيلومتر في الساعة، لأن يصبح اللاعب الأسرع في تاريخ "البوندسليجا"، مع إمكانية تحطيم الرقم القياسي المسجل في حوزة الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي نجح في أكتوبر عام 2014 في العدو بسرعة بلغت 35.33 كيلومتراً في الساعة.
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