الخطيب سيعتذر عن اجتماع الاتحاد المصري بعد تصريح مرتضى منصور

يُفكر رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب” في الاعتذار عن حضور اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم، المقرر له يوم الاربعاء المقبل.

وراسلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة عمرو الجنايني إدارات أندية الدوري المصري الممتاز من أجل اجتماع عاجل لاتخاذ قرار نهائي بشأن عودة منافسات الدوري المصري الممتاز أو إلغاء الموسم برمته.

ويدرس محمود الخطيب تكليف أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي أو المدير التنفيذي للنادي “محمد مرجان” لحضور هذا الاجتماع بالنيابة عنه وممثلاً عن إدارة النادي الأهلي.

في نفس السياق، أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور حرصه الكبير على حضور الاجتماع، بعدما كشف لقناة الزمالك عن تلقيه رسالة رسمية من الاتحاد المصري بموعد وتاريخ الاجتماع المرتقب.

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ويود الاتحاد المصري لكرة القدم مناقشة اللائحة الخاصة به وعرض بنودها على رؤوساء الأندية قبل اعتمادها بشكل رسمي، بالإضافة إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن تحديد مصير الدوري المحلي إذا كان سيستكمل أم سيلغي.

ومن المعروف أن أندية معدودة نؤيد قرار استكمال الدوري هذا الموسم من بينهم الأهلي وسموحة وبيراميدز والمقاولون العرب، بينما ترفض باقي أندية المسابقة أمثال الزمالك والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي فكرة استئناف الموسم خوفًا من إصابات الملاعب الناجمة عن عدم استعداد اللاعبين لخوض المباريات من جديد.

ويعتلي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، مبتعدًا عن المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة.

وخرج الزمالك من الصراع على المراكز الثلاث الأولى في الدوري المصري بسبب اعتباره خاسرًا في المباراة التي تغيب عن حضورها أمام الأهلي نهاية شهر فبراير الماضي.