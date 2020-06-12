التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا

بعد خفوت المخاوف التي صنعها فيروس كورونا المستجد، وفي قمة صامتة دون جمهور وخلف الأبواب المغلفة، تعود كرة القدم الإيطالية للحياة، بخوض فريقا يوفنتوس وإيه سي ميلان مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب أليانز ستاديوم، معقل فريق السيدة العجوز.

ويدخل “يوفنتوس” تحت قيادة المدير الفني الإيطالي ماورتسيو ساري، مباراته أمام ميلان بقيادة مديره الفني ستيفانو بيولي، وكل منهما يستعد بأوراقه الرابحة لحسم تلك المباراة لصالحه.

وانتهت مباراة الذهاب بين العملاقين في ملعب “سان سيرو” في شهر فبراير الماضي بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق حيث سجل الكرواتي آنتي ريبيتش للروسونيري أولاً، قبل أن يُعادل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الكفة لفريق السيدة العجوز من ركلة جزاء في الدقيقة 91.

يتطلع اليوفي لاستعادة الكأس بعد فشله في الفوز به الموسم الماضي، وتفويت فرصة تحقيقه لخمسة مواسم على التوالي.

ويدخل “ميلان” تلك المباراة في وضعية غير مثالية، بسبب غياب كل من االظهير الأيسر المتألق ثيو هيرنانديز، والنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بالإضافة إلى الجناح الإسباني سامو كاستييخو.

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وبحسب شبكة سكاي سبورت الإنجليزية، فإن من المُرجح أن يقوم المدير الفني لميلان، ستيفانو بيولي بالتعويل على خطة 4/3/2/1 بوجود الإيطالي الشاب دوناروما في حراسة المرمى، مع عودة أندريا كونتي لمركز الظهير الأيمن بينما قد يتم الاعتماد على بونافينتورا إلى جانب الإيفواري فرانك كيسي والنجم الجزائري إسماعيل بن ناصر في خط الوسط.

بينما من المتوقع ألا يقوم المدير الفني ليوفنتوس، “ماوريتسيو ساري” بكثير من التغييرات على تشكيلته، ولكنه سيدفع بالأوروجوياني رودريجو بينتانكور بدلاً من البوسني ميراليم بيانيتش في التشكيلة الأساسية، كما سيقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خط الهجوم إلى جانب الأرجنتيني باولو ديبالا وسيتم استخدام الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا كذلك في تشكيلة الـ4/3/3 المعتادة للمدخن الشره.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة (4/3/3): بوفون–كوادرادو –دي ليخت – بونوتشي– أليكس ساندرو– خضيرة– بينتانكور –ماتويدي–كوستا–رونالدو–ديبالا.

تشكيلة ميلان المتوقعة (4/3/2/1): دوناروما–كونتي– سيمون كيير– رومانيولي – دافيد كالابريا–كيسي–بن ناصر– بونافينتورا – لوكاس باكيتا–تشالهان أوغلو– ريبيتش.

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