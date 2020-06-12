قناة ليبيا تنقل مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

تواصل قناة ليبيا الرياضية Lsport بث مباريات كأس إيطاليا عن موسم 2020/2019 بالمجان، عبر القمر الصناعي “النايل السات”، نقلاً عن قناة الراي الإيطالية الأولى.

ونقلت قناة ليبيا الرياضية مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بين ميلان ويوفنتوس بتعليق عربي منتصف شهر فبراير الماضي، وشهد اللقاء تعادل يوفنتوس بصعوبة في الدقيقة 93 بركلة جزاء سجلها كريستيانو رونالدو.

وستنقل نفس القناة مباراة نصف النهائي الآخر بين نابولي والإنتر، والمقرر له يوم غد السبت، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش. 21:00 بتوقيت مصر.

ويستضيف يوفنتوس نظيره ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب آليانز ستاديوم في قمة مباريات اليوم الجمعة، عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

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وتعد مباراة اليوم بين يوفنتوس وميلان هي أول مباراة تقام في بلاد البيتزا من بعد توقف دام لمدة 3 أشهر متتالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولن تذاع مباراة اليوفي وميلان على قناة بي إن سبورتس لعدم حصولها على الحقوق الحصرية لبث هذه البطولة منذ بداية موسم 2020/2019، بالتالي ستواصل قناة ليبيا بث مباريات البطولة نقلاً عن قناة الراي الإيطالية.

والتالي تردد قناة ليبيا الرياضية Lsport:

القمر الصناعي (نايل سات)، التردد (11766)، الاستقطاب (أفقي H)، معدل الترميز (27500).

ما هي القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان؟

تنقل مباراة يوفنتوس وميلان على 3 قنوات، قناة راي الأولى الإيطالية، وقناة TRT سبور التركية، بالإضافة إلى قناة ليبيا الرياضية على النايل سات.