بث مباشر | شاهد يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وميلان” في قمة مباريات اليوم الجمعة 12-6-2020 في نصف نهائي كأس إيطاليا.

المباراة التي ستذاع على قناة راي 1 الإيطالية، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو، بإدارة من الحكم الإيطالي “جيانلوكا روكي”.

يستقبل “يوفنتوس” نظيره “ميلان” في معقله “أليانز ستاديوم” في أولى مباريات إياب دور نصف النهائي من مسابقة كأس إيطاليا.

Advertisements

ويسعى فريق “يوفنتوس” إلى تحقيق الفوز للتأهل إلى المباراة النهائية لانتظار الفائز من مباراة “نابولي والإنتر”، من أجل استعادة اللقب الذي حققه لاتسيو الموسم الماضي.

بينما يدخل “ميلان” المباراة وعينه على خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، من أجل تعويض خيبة الفريق في الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز السابع برصيد 36 نقطة فقط جمعها من 26 مباراة.

يذكر ان مباراة الإياب بين “ميلان ويوفنتوس” قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل مرمى في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان سيرو”، يوم 13 فبراير 2020.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر الفيديو لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم

..