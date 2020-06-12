بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وميلان” في قمة مباريات اليوم الجمعة 12-6-2020 في نصف نهائي كأس إيطاليا.

المباراة التي ستذاع على قناة راي 1 الإيطالية، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو، بإدارة من الحكم الإيطالي “جيانلوكا روكي”.

يستقبل “يوفنتوس” نظيره “ميلان” في معقله “أليانز ستاديوم” في أولى مباريات إياب دور نصف النهائي من مسابقة كأس إيطاليا.

ويسعى فريق “يوفنتوس” إلى تحقيق الفوز للتأهل إلى المباراة النهائية لانتظار الفائز من مباراة “نابولي والإنتر”، من أجل استعادة اللقب الذي حققه لاتسيو الموسم الماضي.

وتأهل فريق البيانكونيري إلى هذا الدور بعد تغلبه على “روما” بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في دور ربع النهائي، في المباراة التي أقيمت على ملعب يوفنتوس.

بينما يدخل “ميلان” المباراة وعينه على خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، من أجل تعويض خيبة الفريق في الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز السابع برصيد 36 نقطة فقط جمعها من 26 مباراة.

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وكان الروسونيري قد تأهل إلى هذا الدور على حساب جار يوفنتوس “تورينو” بعدما انتصر عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يذكر ان مباراة الإياب بين “ميلان ويوفنتوس” قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل مرمى في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان سيرو”، يوم 13 فبراير 2020.

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يوفنتوس 0-0 ميلان

ملعب أليانز ستاديوم (يوفنتوس)

نصف نهائي كأس إيطاليا

تبدأ في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش

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