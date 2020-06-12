تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-6-2020 والقنوات الناقلة، في الدوري الألماني والدوري الإسباني والدوري البرتغالي وكأس إيطاليا والدوري التركي والدوري الفلسطيني.

يستضيف يوفنتوس نظيره ميلان على ملعب آليانز ستاديوم في تورينو، لحساب إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وهي أول مباراة تقام في إيطاليا بعد توقف دام لمدة 3 أشهر متتالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولن تذاع قمة مباريات اليوم بين يوفنتوس وميلان على قناة بي إن سبورتس لعدم حصولها على حقوق البث، وستواصل قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على النايل سات تغطية مباريات البطولة نقلاً عن قناة الراي الإيطالية.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني بمواجهتين، الأولى بين غرناطة وخيتافي على ملعب نويفو لوس كارمينيس الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، وستنقل على قناة بي إن سبورتس الأولى بتعليق حسن العيدروس.

أما المباراة الثانية فستجمع فالنسيا بليفانتي في ديربي إقليم فالنسيا، عند الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، وستنقل على قناة بي إن سبورتس الأولى بتعليق علي محمد علي.

وستلعب مباراة واحدة في افتتاح الجولة 31 من الدوري الألماني بين هوفنهايم ولايبزيج على ملعب “راين نيكار آرينا”، وستنقل على قناة بي إن سبورتس 5 بتعليق نوفل الباشي.

وتتواصل اليوم مباريات الدوري البرتغالي بمواجهتين بين موريرينسي وريو آفي، وبين سبورتينج لشبونة وباكوس فيريرا لحساب الجولة 26.

وتنقل مباريات الدوري البرتغالي على قناتي سبورت TV البرتغالية الأولى، وسبورت TV البرتغالية الثالثة، بالإضافة إلى قناة سكاي سبورت أونو، وسبورت ديجيتال.

والتالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-6-2020

كأس إيطاليا ( إياب نصف النهائي )

يوفنتوس – ميلان | الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر | قناة راي 1 الإيطالية وقناة TRT سبور التركية وقناة ليبيا الرياضية على النايل سات.

الدوري الألماني الدرجة الأولى ( الجولة 31)

هوفنهايم – لايبزيج | الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 5 + بي إن سبورتس الإنجليزية 13 | تعليق نوفل الباشي.

الدوري الألماني الدرجة الثانية ( الجولة 31)

دينامو دريسدين – هامبورج | الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 4 | تعليق سوار الذهب

ساند هاوزن – آرمينيا بيليفيلد | الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 6 | تعليق عادل خلو.

الدوري الإسباني ( الجولة 28)

غرناطة – خيتافي | الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 1 و3 | تعليق حسن العيدروس

فالنسيا – ليفانتي | الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 1 و3 | تعليق علي محمد علي.

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الدوري الإسباني الدرجة الثانية ( الجولة 32)

ملقة – هويسكا | الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 7 | تعليق مضر اليوسف.

فوينلابرادا – تينيريفي | الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر | قناة movistar laliga 2.

إلتشي – إكستريمادورا | الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر | قناة movistar laliga1.

ريال أوفييدو – بونفيرادينا | الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، 21:30 بتوقيت مصر | قناة movistar laliga3.

الدوري البرتغالي ( الجولة 26)

موريرينسي – ريو آفي | الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر | قناة سبورت TV البرتغالية الأولى والثالثة.

سبورتينج لشبونة – باكوس فيريرا | الساعة 20:15 بتوقيت جرينيتش، 22:15 بتوقيت مصر | قناة سبورت TV البرتغالية الأولى وقناة سكاي سبورت أونو وقناة سبورت ديجيتال.

الدوري التركي الممتاز ( الجولة 27)

غوزتبه – طرابزون سبور | الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 2 | تعليق محمد بركات

فنربخشة – قيصري سبور | الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس التركية 1 وقناة بي إن سبورتس ماكس 6 الفرنسية وقناة سبورت 2 المجرية.

الدوري الكرواتي ( الجولة 28)

لوكوموتيفا زغرب – دينامو زغرب | الساعة 19:05 بتوقيت جرينيتش، 21:05 بتوقيت مصر.

الدوري الفلسطيني للمحترفين ( الجولة 20)

شباب الأمعري – أهلي قلقيلية | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر | قناة فلسطين الرياضية

أهلي الخليل – ثقافي طولكرم | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر.

شباب السموع – ترجي واد النيص | الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر.

هلال القدس – مركز بلاطة | الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر.