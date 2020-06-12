رياضة | خاص لـ«الخليج 365 الرياضي».. كارتيرون يرد على مفاوضات النجم الساحلي برسالة غامضة!

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 03:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص لـ«الخليج 365 الرياضي».. كارتيرون يرد على مفاوضات النجم الساحلي برسالة غامضة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة عن وجود مفاوضات من جانب إدارة فريق النجم الساحلي التونسي مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

مفاوضات النجم الساحلي مع مدرب الزمالك

تواصل موقع «الخليج 365 الرياضي» مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لسؤاله عن حقيقة مفاوضات إدارة النجم الساحلي معه لتولي المسئولية الفنية للفريق التونسي في الموسم الجديد.

ورد المدرب الفرنسي على مفاوضات النجم الساحلي: "مرحبا لا يسمح لي بالرد آسف".

رد المدرب الفرنسي الغامض لم يثبت ولم ينفى مفاوضات النجم الساحلي معه لتدريب الفريق التونسي، لاسيما بعد الأخبار المتداولة عن اقترابه من التوقيع الرسمي مع أبناء سوسة.

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الجدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن التوصل لاتفاق مع المدرب باتريس كارتيرون لتجديد عقده مع الأبيض ولكن الفرنسي لم يجدد بشكل رسمي حتى الآن.

النجم الساحلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع كارتيرون

من جانبه كشف قيس عاشور، المتحدث باسم نادي النجم الساحلي التونسي، عن حقيقة مفاوضات ناديه مع الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب نادي الزمالك.

وقال قيس عاشور في تصريحات تلفزيونية، إنه لن يتحدث عن مفاوضات ناديه مع باتريس كارتيرون، مدرب نادي الزمالك إلا في حالة التوقيع بصورة رسمية.

وأوضح متحدث النجم الساحلي أن إدارة الفريق التونسي تراقب موقف باتريس كارتيرون مع الزمالك مضيفا أن إدارة القلعة البيضاء قدمت عرضا مغريا للفرنسي من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري.

الجدير بالذكر أن إذاعة "شمس إف إم" التونسية ذكرت يوم الثلاثاء الماضي أن باتريس كارتيرون وافق مبدئيا على قيادة النجم الساحلي التونسي بداية من الموسم المقبل.