رياضة | نجم برشلونة مطلوب في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 03:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة مطلوب في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن كارليس ألينيا نجم برشلونة والمعار إلى ريال بيتيس الإسباني تلقى عرضًا جديدًا من أحد الأندية الإنجليزية للعب في صفوفه في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن العرض بلغت قيمته 25 مليون يورو وهو من أحد الأندية الإنجليزية ولكن الصحيفة الإسبانية لم تكشف عن إسمه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ألينيا يرفض الاستماع إلى العروض المقدمة له لأن هدفه هو العودة إلى برشلونة والنجاح مع النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ألينيا يبلغ من العمر 22 عامًا وخاض مع الفريق الأول في برشلونة 39 مباراة وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف حتى الآن.