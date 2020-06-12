رياضة | بناء على طلبات كارتيرون.. 3 معارين يقتربون من العودة إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 03:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بناء على طلبات كارتيرون.. 3 معارين يقتربون من العودة إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.

عودة النشاط الرياضي في مصر

تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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باتريس كارتيرون يطلب عودة ثلاثة لاعبين في الميركاتو الصيفي

استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على عودة ثلاثة لاعبين معارين إلى صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وحدد الفرنسي عودة أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر المعار لصفوف سموحة، بالإضافة إلى عودة أحمد رفعت جناح الفريق المعار للاتحاد السكندرى.

ومن المتوقع عودة المهاجم المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء البيضاوي المغربي بعد المستويات المميزة التي قدمها الاعب مع فريقه في دوري أبطال أفريقيا حيث ساهم في صعود الفريق إلى دور نصف النهائي.

وتشير أرقام فتوح، صاحب الـ22 عامًا، هذا الموسم إلى أنه شارك مع سموحة بالموسم الحالى فى 14 لقاء، وتمكن من صناعة هدف.

وخاض رفعت، صاحب الـ26 عامًا، مع الاتحاد السكندرى هذا الموسم 15 لقاء، تمكن من تسجيل 4 أهداف، وصناعة 6 أهداف أخرى