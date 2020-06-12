الامارات | لشبونة تستضيف "الصيغة المعدلة" لما تبقى من دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن لشبونة تستضيف "الصيغة المعدلة" لما تبقى من دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون لشبونة في أغسطس المقبل مسرحا لصيغة معدلة مما تبقى من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي توقفت في مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، على أن تقام المباراة النهائية في 22 أو 23 منه، بحسب ما أفاد الموقع الالكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وأوضحت "بيلد" أن الأمر ذاته سيعتمد في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، على أن تكون كولن الألمانية المدينة المضيفة لما تبقى من مباريات، مع اعتماد مواجهة اقصائية واحدة عوضا عن ذهاب وإياب اعتبارا من الدور ربع النهائي في المسابقتين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي (ويفا) أمس الخميس أن نظام وروزنامة دوري الأبطال لهذا الموسم، سيكونان على جدول أعمال اجتماعه الحاسم يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

كما ستتم المصادقة على المدن المضيفة لكأس أوروبا 2020 التي تأجلت بسبب فيروس "كوفيد-19" إلى العام المقبل، وذلك خلال اجتماع عبر مؤتمر بالفيديو للجنة التنفيذية للهيئة القارية.

ولا تزال إسطنبول رسميا، اقله حتى الآن، مسرحا لنهائي دوري الأبطال هذا الموسم، لكن الوباء غيّر الوضع وتطرقت وسائل الإعلام إلى مدن فرانكفورت ولشبونة ومدريد وموسكو كبدائل محتملة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الثلاثاء الماضي أيضا بأن العاصمة البرتغالية تبدو الأكثر الأوفر حظا لاستضافة النهائي.

وبحسب وسائل الإعلام، يمكن للاتحاد الأوروبي للعبة أن يتصوّر نظاما مكثفا للمباريات المتبقية في المسابقة من خلال خوضها بملعب واحد وبنظام المباراة الواحدة اعتبارا من الدور ربع النهائي، مع جمع الفرق الثمانية المتأهلة في مدينة واحدة.

ولحظة توقف النشاط الكروي بسبب وباء "كوفيد-19" في مارس الماضي، كانت مسابقة دوري أبطال أوروبا في دور ثمن النهائي، مع ضمان أربعة فرق بلوغها ربع النهائي هي أتلتيكو مدريد الإسباني وأتالانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي.

وتبقى أربع مباريات من ذهاب ثمن النهائي: يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي (صفر-1 ذهابا)، برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي (1-1)، ومانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني (1-2)، وبايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الإنجليزي (3-صفر).

وتوقعت "بيلد" اليوم الجمعة أن تستكمل مباريات إياب ثمن النهائي في الثامن والتاسع من أغسطس.



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