الامارات | جمهور الأهلي يتحدى مرتضى منصور بوسم "رفع الحصانة".. تصدر توتير في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلي يتحدى مرتضى منصور بوسم "رفع الحصانة".. تصدر توتير في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعلت جماهير النادي الأهلي المصري مع تحرك مجلس إدارة النادي الأهلي أخيراً بتقديم ثلاثة بلاغات لمجلس الشعب المصري مطالباً برفع الحصانة التي يتمتع بها رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور من أجل إمكانية تقديم شكاوى ضده إلى الجهات المعنية.

وأطلقت جماهير النادي الأهلي وسم "رفع الحصانة عن مرتضى" بعد الهجوم والتجاوزات التي أطلقها رئيس نادي الزمالك ضد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ومجلس الإدارة، وتفاعل الجمهور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليكون أكثر المواضيع تداولا بين رواد الموقع.

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وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت أزمات كثيرة بين الزمالك والأهلي ظهرت شدتها بعد بيان الأخير قال فيه: "إن رئيس الزمالك (مرتضى منصور) قدم العديد من البلاغات ضد القلعة الحمراء ومجلس إدارته على خلفية اتهامات باطلة تضامناً مع رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ في خصومته مع الأهلي".

وتحدى رئيس نادي الزمالك نظيره رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، وقال على قناة الزمالك أمس الخميس: "لن يستطيع الخطيب التغلب عليه"، وواصل هجومه على مجلس إدارة الأهلي وكل من يتفاعل معهم من الزمالكاوية خصوصاً نجم الزمالك السابق، مذيع قناة النادي خالد الغندور بعد أن شكر مدير الكرة بالاهلي سيد عبدالحفيظ عبر قناة الزمالك لأن الأخير تمنى لابنة الغندور الشفاء من فيروس كورونا، كما هاجم فاروق جعفر أيضاً للحديث بود عن الأهلي ومجلس إدارته.

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