الامارات | السوري عمر السومة يتكفل بدفع رواتب لاعبي فريقه السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن السوري عمر السومة يتكفل بدفع رواتب لاعبي فريقه السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه نادي الفتوة السوري، الشكر إلى ابن ناديه السابق، مهاجم الأهلي السعودي حالياً عمر السومة، على اللفتة الإنسانية الجديدة، بعدما تبرع بقيمة 13 مليوناً و500 ألف ليرة سورية، لدفع رواتب لاعبي الفريق.

وأنهى نادي الفتوة السوري، الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية، بشأن تكفل نجم المنتخب السوري ومهاجم الأهلي السعودي، عمر السومة برواتب لاعبي فريقه السابق، وذلك بعد أن أصدر النادي بياناً رسمياً على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقدم من خلاله بالشكر لعمر السومة، لتكفله بدفع رواتب لاعبي الفتوة، والبالغة 13.5 مليون ليرة سورية، خصوصاً أن المبلغ تم تسليمه عبر محامي السومة.

وقال بيان نادي الفتوة: "هذا العطاء يؤكد حرص عمر السومة على دعم النادي والوقوف معه وتذليل كافة الصعوبة، وهي ليست المرة الأولى التي يأتي الدعم من قبل السومة، وليس بغريب عن ابن النادي الأصيل والخلوق، الذي عودنا دائماً أن يكون من النادي والداعم الرئيس له والمثل الأعلى للجميع".

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وأضاف البيان: "شكراً من القلب، باسم النادي وجميع مشجعي الفتوة في كل مكان، ونسأل الله التوفيق للسومة، وإلى مزيدٍ من التألق في ميادين كرة القدم".

ويذكر أن عمر السومة صاحب الـ 31 عاماً، كان قد بدأ مسيرته الكروية في العام 2005 مع نادي الفتوة في مدينة دير الزور، وانتقل إلى صفوف فريقه الأول في العام 2008، قبل أن يخوض في العام 2011 تجربته الاحترافية الأول بالانتقال إلى صفوف القادسية الكويتي، والذي حقق معه في موسم 2013 لقب الدوري، وحصد السومة وبرصيد 23 هدفاً لقب الهداف، مما أتاح الفرصة له في 2014 بالانتقال إلى ناديه الحالي الأهلي السعودي.

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