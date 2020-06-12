الامارات | الاتحاد السوري يعاقب أندية تشرين والوثبة والشرطة والساحل

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، المصادقة على العقوبات المفروضة من جانب لجنة الانضباط، والقاضية بفرض غرامات مالية وعقوبات الإيقاف، طالت اندية تشرين والوثبة والشرطة والساحل.

وجاءت أقصى العقوبات التي صادق عليها الاتحاد السوري، بحق رئيس نادي الوثبة إياد السباعي، بتغريمه 100 ألف ليرة سورية، ومنع وجوده مع الفريق لمدة عام كامل، بسبب الإساءة لطاقم حكام مباراة فريقه أمام الوحدة الاثنين الماضي، في مباراة خسرها الوحدة بهدف دون رد، وفوّت من خلالها فرصة تضييق الخناق على تشرين "المتصدر".

وطالت العقوبات أيضاً فريق تشرين بعد أن فرضت لجنة الانضباط، قرار عقوبة الإيقاف لأربعة مباريات رسيمة بحق مدير الفريق جعفر ديوب، بسبب اعتراضه قولاً وفعلاً على قرارات حكم المباراة ودخوله غرف ملابس الحكم، في لقاء فريقه الأخير أمام الساحل الذي انتهى بتفوق تشرين بهدف دون رد.

بدوره، تعرض مدرب الشرطة باسم الملاح لعقوبة الإيقاف لمدة عام، بسبب دخوله الملعب أثناء لقاء فريقه في الجولة ما قبل الماضية أمام الوحدة، ومحاولته ضرب حكم الساحة.

وجاءت أخف العقوبات، بحق مدير الكرة في نادي الساحل، ياسر ناصيف، بالإيقاف مباراة واحدة بسبب اعتراضه على قرارات طاقم حكام مباراة فريقه مع تشرين، وقيامه بحركات استفزازية تجاه الحكام. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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