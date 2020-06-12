شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الدوري التركي لكرة القدم بعد توقفه لنحو ثلاثة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد توقف استمر لنحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد حول العالم تستأنف من جديد مباريات دوري الدرجة الممتازة التركي لكرة القدم في وقت لاحق من يوم الجمعة بمباراتين واحدة في إزمير والثانية في إسطنبول.

وعلقت تركيا بطولات الدوري المحلية في كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة في 17 مارس الماضي في ظل استمرار العدوى بالفيروس الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

وقال الاتحاد التركي لكرة القدم في الشهر الماضي إن بطولة الدوري الممتاز ستختتم في 26 يوليو المقبل بعد إقامة مباريات أخر ثماني جولات من الموسم.



وفي السادسة مساء بتوقيت جرينتش يوم الجمعة سيلتقي طرابزون سبور صاحب الصدارة خارج ملعبه مع جوزتيبي المنتمي لمدينة إزمير في حين يحل قيصري سبور ضيفا على فناربخشه في إسطنبول.

وستقام ثلاث مباريات في الدرجة الممتازة يوم السبت وثلاث مماثلة يوم الأحد على أن تختتم مباريات أول جولة بعد العودة يوم الاثنين المقبل.

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