شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس براعم الزمالك يوضح تطورات حالته بعد الإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصطفى غراب، مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم بنادي الزمالك، استقرار حالته الصحية، مشيراً إلى تواجده بالعزل في منزله.

وأضاف المدرب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك، أنه سيخضع لبعض الفحوصات يوم الأحد المقبل، للاطمئنان على حالته.

ووجه «غراب» الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، على الاهتمام ومتابعة حالته مؤخراً، مؤكدًا أن طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة بالنادي، يتواصل معه للاطمئنان عليه، والتأكيد على دعم مجلس الإدارة له حتى يتعافى بشكل تام.