شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس براعم الزمالك يوضح تطورات حالته بعد الإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصطفى غراب، مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم بنادي الزمالك، استقرار حالته الصحية، مشيراً إلى تواجده بالعزل في منزله.
وأضاف المدرب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك، أنه سيخضع لبعض الفحوصات يوم الأحد المقبل، للاطمئنان على حالته.
ووجه «غراب» الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، على الاهتمام ومتابعة حالته مؤخراً، مؤكدًا أن طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة بالنادي، يتواصل معه للاطمئنان عليه، والتأكيد على دعم مجلس الإدارة له حتى يتعافى بشكل تام.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
39,726
-
تعافي
10,691
-
وفيات
1,377
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب حراس براعم الزمالك يوضح تطورات حالته بعد الإصابة بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.