شكرا لقرائتكم خبر عن صدامات القمة والقاع.. مواجهات مثيرة منتظرة بالجولة 31 من البوندزليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مساء اليوم الجمعة، مباريات الجولة الـ31 من دوري الدرجة الأولى الألماني «بوندزليجا» لموسم 2019/2020، وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع عدة صدامات قوية خلال 3 أيام بداية من اليوم وحتى مساء الأحد.

3 مواجهات مرتقبة منتظرة في الجولة 31، سنستعرضها معكم في السياق التالي.

بايرن ميونخ × بوروسيا مونشنجلادباخ

يستضيف المتصدر بايرن ميونخ فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، في مواجهة قوية، وقد تكون حاسمة في سباق اللقب، وسباق التأهل لدوري الأبطال.

هزيمة البايرن ضد جلادباخ في الجولة 14 من الدور الأول كانت آخر هزيمة للعملاق البافاري حتى الآن (خسر 2-1)، ومن بعدها لم يعرف الفريق طعم الخسارة في 16 مباراة متتالية.

وقد تكون مباراة الغد هي مباراة حسم اللقب، في حال تحقيق أصحاب الأرض للفوز وتعثر المُلاحق بوروسيا دورتموند.

بينما يدخل الضيوف هذه المباراة بحسابات معقدة لوجود إمكانية كبيرة بخسارة موقعهم الحالي في جدول الترتيب (الرابع)، مع تساوي صاحب المركز حاليًا، باير ليفركوزن، في نفس رصيد النقاط.

بادربورن × فيردر بريمن

معركة القاع تشهد استضافة متذيل الترتيب لصاحب المركز قبل الأخير، في مواجهة قد تعني هبوط بادربورن بشكل رسمي في حال الخسارة، وفوز صاحب المركز السادس عشر، فورتونا دوسلدورف.

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بريمن العريق يعلم أن حسابات البقاء تعقدت، مع ابتعاده بـ6 نقاط كاملة عن مناطق الأمان، ويبقى مركز التصفيات مع صاحب المركز الثالث في الدرجة الثانية (المركز السادس عشر) هو الأمل الأقرب لبطل ألمانيا سابقًا، مع ابتعاده عن دوسلدورف بـ3 نقاط وأن كانت أفضلية فارق الأهداف أفضل بـ6 لصالح دوسلدورف، لذلك الفوز غدًا لن يكون كافيًا للضيوف، لكنه سيحسن من وضعهم مع تبقي عدد قليل جدًا من الجولات على نهاية الموسم.

فورتونا دوسلدورف × بوروسيا دورتموند

يحاول بوروسيا دورتموند الحفاظ على الأمل الضئيل في مطاردة بايرن ميونخ على القمة، أو على الأقل إحياء الصراع على لقب البوندزليجا حتى الجولات الأخيرة من المسابقة، مع ابتعاده بـ7 نقاط كاملة عن المتصدر، وتبقي 4 جولات فقط على نهاية الموسم، لكن الفريق الذي يحتل المركز الثاني سيحل ضيفًا على فورتونا دوسلدورف صاحب المركز السادس عشر والذي يتوق للخروج من حسابات الهبوط مع ابتعاده ب3 نقاط فقط عن مراكز الأمان، لكن دوسلدورف يواجه ضغط من فرق الهبوط وبالتحديد فيردر بريمن الذي يقبع خلفه بفارق 3 نقاط فقط، ولذلك خسارة الفريق غدًا قد تعقد من حسابات بقائه في المسابقة لموسم آخر.