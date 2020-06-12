شكرا لقرائتكم خبر عن «صن»: فان دايك سيتقاضى أعلى راتب في تاريخ ليفربول متجاوزًا صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لتوقيع عقد جديد مع فريق ليفربول الإنجليزي، يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ الريدز، بحسب ما ذكرته صحيفة «صن» البريطانية، الجمعة.

وقالت الصحيفة إن «فان دايك» سيوقع عقدًا جديدًا مع ليفربول يبقى بموجبه في صفوف الريدز حتى 2025، وسيكون من خلاله أعلى راتب في تاريخ الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن فان دايك سيتجاوز من خلال عقده الجديد محمد صلاح، والذي يتقاضى راتب أسبوعي قددره 200 ألف جنيه إسترليني.

ويستعد ليفربول لمواجهة مضيفه إيفرتون في 21 يونيو الحالي، في أولى مبارياته بعد استئناف البطولة المتوقفة حاليًا بسبب أزمة كورونا.

ويحتاج ليفربول لحصد ست نقاط فقط من مبارياته التسع المتبقية في الدوري، من أجل استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989-1990، حيث يتصدر الترتيب حاليًا بفارق 25 نقطة، عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، وذلك قبل تسع جولات من نهاية الدوري.