شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات دوريات ألمانيا وإسبانيا والبرتغال اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم الجمعة منافسات الأسبوع الـ31 للدوري الألماني، وذلك بمباراة هوفنهايم ولايبزيج، والتي ستقام في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، وتنقلها قناة «beIN Sports HD 5».

وفي الدوري الإسباني، تستكمل مباريات الأسبوع الـ28، حيث يلتقي فريق غرناطة بنظيره خيتافي، في الساعة 7.30 مساء، فيما يلتقي فالنسيا بفريق ليفانتي، في الساعة العاشرة، وتذاع المباراتين على قناة beIN Sports HD 1.

أما الدوري البرتغالي، فتشهد منافساته اليوم مباراتي موريرينسي مع ريو أفي، في الساعة الثامنة، وسبورتينج لشبونة ضد باكوس دي فيريرا، في الساعة العاشرة والربع.