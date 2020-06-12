شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يرحب بمقترح إستكمال البطولة العربية فى المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بمقترح إستكمال منافسات البطولة العربية بالمغرب ، حيث يتمسك النادى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية وهى البطولة المتبقية للفريق الأصفر لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدوري .

ورغم أن فريق الاسماعيلى قد سافر للمغرب لمواجهة الرجاء قبل تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى عقب تفشى فيروس كورونا إلا أن مجلس الدراويش يرحب بإستئناف منافسات البطولة فى أى مكان يحدده الاتحاد العربى الذى سيحرص على سلامة عناصر البطولة بالطبع .

ويصر الاتحاد العربى لكرة القدم، على عدم إلغاء النسخة الحالية من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية"، فى ظل توقفها الحالى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ وضع الاتحاد اقتراحا جديدا لاستكمال مباريات النسخة الحالية من البطولة، فى المغرب، التى سوف تستضيف المباراة النهائية هذا العام، ذكر موقع " le360" المغربى، أن اقتراح الاتحاد العربى، يقضى بإقامة مباراة الرجاء مع الإسماعيلى، ومباراتى الثنائى السعودي الشباب والاتحاد، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط، وهو نفس الملعب الذى سوف يستضيف المباراة النهائية.

وكانت تقارير صحفية سعودية، قد أشارت إلى أن الاتحاد العربى لكرة القدم يسعى لمشاركة بطل كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، في بطولة كأس العالم للأندية، حيث ذكر موقع "دورى بلس" السعودى، أن الاتحاد يسعى لمشاركة فريقين من خارج الوطن العربي في النسخ المقبلة للبطولة العربية أحدهما من أوروبا والآخر من أميركا الجنوبية.

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وأضاف الموقع، أن هذه الخطوة تأتي من الاتحاد العربى للحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في مشاركة بطل البطولة العربية في كأس العالم للأندية.

وكان الاتحاد العربي قد اختار ملعب "الأمير مولاي عبد الله"، لاحتضان المباراة النهائية، من البطولة العربية، على اعتبار تسمية هذه النسخة تحمل اسم الملك محمد السادس.

ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.