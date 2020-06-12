شكرا لقرائتكم من يستحق العودة للأهلي من المعارين؟ مصطفى يونس يختار الأفضل للأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يفضل مصطفى يونس نجم الأهلي السابق عودة عدد من لاعبي الفريق الأحمر المعارين لعدد من أندية الدوري الممتاز في الموسم الحالي، من أجل تدعيم صفوف الأهلي في الموسم الجديد.
وعن اللاعبين الذين يستحقون العودة للأهلي أكد يونس: أن جميعهم أفضل من بعضهم وأفضل من لاعبين آخرين متواجدين على الساحة حاليا، وأتمنى عودتهم جميعا لأن جميعهم لاعبين مميزين.
وباعتبار أن قائمة الأهلي لا تحتمل عودة كل اللاعبين المعارين، يرى يونس أن عمار حمدي وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف يستحقون العودة للأهلي.
أضاف: كما أن حسين السيد افضل من لاعبين آخرين ويستحق العودة في الصيف، وكذلك ناصر ماهر ومعه صلاح محسن ، إلا أن الأخير أحدث فتنة في الفريق بعدما تعاقد معه النادي ب30 مليون ومن ثم يقرر خروجه للإعارة.
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