شكرا لقرائتكم مصطفى محمد: وزعت كمامات في فرحي بس وقت الصور كنا بنشيلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى محمد مهاجم الزمالك ، أنه اكتفى بدعوة أهله وأهل عروسه لحفل قرانه ، الذي أقيم منذ يومين بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وظهر مصطفى محمد خلال صور عقد قرانه غير مرتديا الكمامات هو وأصدقائه المدعوين وكذلك بعض لاعبي الزمالك الذين حرصوا على الحضور.

قال البلدوزر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المُذاع عبر "القناة الأولى": " لم يكن فرح ولكن كتب كتاب ، اقتصر على أهلي وأهل زوجتي، ولاعبي الزمالك كلهم أصدقائي ، وحضر منهم 3 أو 4 لاعبين من، واتبعت الاحتياطات وكل شخص كان يرتدي الكمامة ولكن عندما نلتقط الصور نكون بدون كمامة، وهذا شيء طبيعي".

استطرد أنه أحضر ادوات التعقيم لكل شخص قبل دخول القاعة على أن يتم تعقيمه ويحصل على كمامة، زتم اتاع الإجراءات الاحترازية، وكان يوجد ما بين كل كرسي والآخر مسافة حوالي متر وأكثر، وكتب الكتاب لم يطل كثيرا".

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أوضح أنه كام قدد حدد شهر أغسطس موعدا لزفافه، بعد الانتهاء من المشاركة مع الزمالك في البطولات وهناك تجمعات للمنتخب، ولكن قررت إقامة كتب كتابي في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا، وأقنعت زوجتي أنه سيكون هناك ضغط في الموسم المقبل بعد انتهاء أزمة كورونا ، حيث سيكون هناك دوري وكأس مصر وإفريقيا والمنتخب الأول والأولمبي".

أضاف أن زوجته بمثابة وش السعد علي في كل شىء، وإن شاء الله تكون بشرة خير في خوض تجربة الاحتراف في الفترة القادمة، مشددا على أنه يحاول الحفاظ على مستواه الفني واللياقة البدنية وهو ما دفعه على استقدام جيم كامل داخل المنزل.