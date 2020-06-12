شكرا لقرائتكم 3 أسباب تجبر الأهلي على التمسك بعودة عمار حمدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهالت العروض المحلية على النادي الأهلي والتي وصلت إلى 5 عروض محلية للتعاقد مع عمار حمدى، لاعب الفريق المُعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجارى، حيث أكد ناديا الاتحاد وسموحة السكندريان رغبتهما فى ضم اللاعب الصاعد بجانب عروض من أندية أخرى فى الدورى المحلى استعدادها للتعاقد مع عمار حمدى الذى يُعد كذلك أحد نجوم المنتخب الأولمبي.

الأيام الماضية تظل شاهدة على تلقى الأهلى عروضاً من عدة أندية، وهو ما سيحسمه النادى بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر الذى سبق وطلب إعادة عمار حمدى قبل أن يؤكد أن عودة اللاعب للقلعة الحمراء مرتبطة بالصفقات التى سيتم حسمها خلال الصيف الجاري.

ورحل عمار حمدى فى يناير الماضى عن الاهلي، للحصول على فرصة أكبر للمشاركة حتى يتمكن من الحفاظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد لندن التى كان مُقرراً لها يونيو الجارى، والتى تم تأجيلها عاماً بسبب كورونا ليرحل عمار حمدى إلى طلائع الجيش.

قدم عمار إلى طلائع الجيش فى يناير الماضي، وشارك فى 3 مباريات فقط ولم تتح له الفرصة للتسجيل أو صناعة الأهداف ووقفت جائحة كورونا حائلا دون تسجيله المزيد من الأهداف أو المشاركات رفقة الفريق العسكري.

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أما في نادي الاتحاد السكندري حيث تألق وأبدع عمار حمدي لعب بقميص زعيم الثغر 15 مباراة سجل 3 أهداف وصنع أربعة، كما لعب مباراة مع المنتخب الأول و6 مباريات مع المنتخب الأولمبي.

أما في الأهلي فلعب مباراة واحدة منذ انضمامه للمارد الأحمر، و قبل انضمامه للأهلي لعب بقميص النصر 18 مباراة سجل هدفا وصنع أخر.

وفى هذا الصدد نستعرض 3 أسباب تجبر الأهلي على التفكير في عودة عمار حمدي..

تحقيق رغبة فايلر والجهاز الفني ..يتمسك الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بعودة عمار حمدي صانع العاب الفريق الشاب بعد انتهاء فترة اعارته لطلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري، نظرأ للحاجة لخدماته على المستوى الفني.

بديل احمد فتحى ..ويسعي الاهلى إلى استعادة خدمات عمار حمدي للاستعانة بخدماته لتعويض رحيل أحمد فتحي، في ظل إجادة اللاعب في مركز الظهير الأيمن، حيث يجيد عمار اللعب في اكثر من مركزه منه الظهير الأيمن مما يساعد فريقه على التأقلم بسرعة وسد الفراغ الكبير الذى تركه فتحي في الجبهة اليمنى وليعاون هانى محمد في قيادة تلك الجبهة في القعلة الحمراء.

قيادة خط هجوم الأهلى حال رحيل رمضان وصالح..وسيدعم عمار حمدى بكب تأكيد خط الهجوم الاحمر فى ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحى وكذلك صالح جمعة عن الأهلى بنهاية الموسم الجارى.