شكرا لقرائتكم الشباب والرياضة تنظم المشاورات الشبابية العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنظم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، مبادرة المشاورات الشبابية العربية 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت شعار " تشبيك رؤى الشباب من أجل المستقبل" ، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من ٢٨ - ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن هناك اهتمام كبير بالاستثمار والنهوض بالشباب في وطننا العربي، موضحاً أن المشاورات الشبابية العربية تأتي في اطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية في كافة المجالات التي تنهض بالنشء والشباب العربي.

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وقال وزير الشباب والرياضة أن المشاورات يتم تنظيمها ادراكاً للوضع الحالي والتطورات التي تحدث جراء جائحة كورونا، وفي اطار استراتيجية العمل الشبابي والرياضي والتي ترتكز على أهداف ثابتة تتحقق من خلال برامج وأنشطة دائمة التنوع والتجديد لمقابلة احتياجات الشباب ومواكبة المتغيرات الطارئة.

أشار رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أن مبادرة المشاورات الشبايية العربي تعتبر أحد صور الاستثمار في الشباب العربي، مبيناً أنها تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ، وكذا السياسات الشبابية والرياضية المعتمدة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته التاسعة والثلاثون.

وستقوم الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة بالإعلان عن تفاصيل المشاورات وكيفية التقدم للمشاركة فيها خلال الأيام القليلة القادمة.