شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لائحة القيد المقترحة من فيفا مفيدة..لكن صعب تنفيذها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن لائحة القيد وانتقالات اللاعبين المقترحة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لإستكمال الموسم الكروى 2019 -2020 ، مفيدة وتقدم حلولا فى حالة استكمال الموسم الكروى الحالى، إلا أنه فى نفس الوقت من الصعب تنفيذها على الواقع فى ظل صعوبة موافقة الأندية عليها.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن لائحة القيد المقترحة من الفيفا تنص على أنه من حق الأندية تسجيل لاعبين جدد فى الأسابيع الأربعة الأخيرة من الموسم الحالى حال استئنافه، وبالتالى لن يستطيع اللاعب الذى يوقع وينتقل لنادى أخر اللعب فى هذه الأسابيع المتبقية من عمر المسابقة وفقا لتعليمات الفيفا أيضا ، حيث لن يشارك هذا اللاعب مع فريقه الأصلى أو المنتقل إليه خلال هذه الأسابيع.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن الأسابيع الأربعة الأخيرة تكون فاصلة وحاسمة سواء لحسم الهبوط أوحجز مركز متقدم ودخول المربع الذهبى للمشاركة فى البطولات الافريقية، وبالتالى من الصعب أن يفرط أى ناد فى لاعب فى هذه الأسابيع بجانب حاجة كل فريق للاعبيه البدلاء فى الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة فى حالة الاصابات، وهو ما يجعل هذه التعليمات صعبة التطبيق عمليا.

ووافق مجلس الفيفا على المزيد من التعديلات المؤقتة على لوائحه بشأن القيد وانتقالات اللاعبين وفض المنازعات وجاءت كالتالي:

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-بالنسبة للاعبين العاطلين عن اللعب يُسمح لهم التسجيل في ثلاثة أندية بحد أقصى واللعب لهم خلال موسم واحد بدلا من التسجيل لناديين فقط.

-من أجل إعطاء الأولوية للأندية لإكمال موسم 2019-2020 بتشكيلاتهم المتاحة حاليا وتوفير المرونة في انتقالات اللاعبين، يُسمح للاتحادات التي تستخدم تقويما مزدوجا للسنة ببدء أول فترة تسجيل لموسم 2020-2021 قبل الانتهاء من الموسم الحالي بشرط التالي: - الحد الأقصى المسموح به لبدء تسجيل اللاعبين الجدد هو قبل انتهاء الموسم الحالي بأربعة أسابيع.

- يسمح بنقل اللاعب لناد جديد لكن سيكون مؤهلا فقط للمشاركة في المباريات معه مع انطلاق موسم 2020-2021.

- يسمح أن يتم التعاقد مع لاعب حر بشرط أن يكون مؤهلا للعب في موسم 2020-2021. -لتقديم إعانة مالية للأطراف المشاركة في نزاعات لدى فيفا فإن أي طلب تم تقديمه بين 10 يونيو و31 ديسمبر 2020 لن يكون هناك أي شرط لدفع التكاليف ولن يتم طلب أي تكاليف إجرائية.

-أما بالنسبة لأي دعوة تم تقديمها قبل 10يونيو 2020 والتي لم يتم البت فيها حتى الآن فيجب أن يكون الحد الأقصى لمبلغ التكاليف الإجرائية مساويا لأي رسوم تدفع مقدما.