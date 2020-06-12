شكرا لقرائتكم أحمد الكأس يسترجع ذكرياته أمام بطل أوروبا فى مونديال 90 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد الكأس ذكرياته مع الفراعنة في مباراة هولندا بمونديال إيطاليا 1990

بدأ محمود الجوهرى المباراة بتشكيل مكون من : أحمد شوبير "الأهلي" لحراسة المرمى، هانى رمزي "الأهلي" ليبرو، هشام يكن "الزمالك"، ربيع ياسين"الأهلي" قلبي دفاع، إبراهيم حسن "الأهلي" ظهير أيمن، أحمد رمزي "الزمالك" ظهير أيسر، مجدي عبدالغني "بيرامار البرتغالي"، إسماعيل يوسف:"الزمالك" إرتكاز، أحمد الكأس "الأوليمبي" وسط مهاجم، حسام حسن "الأهلي"، جمال عبدالحميد كابتن المنتخب"الزمالك" قلب هجوم.

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وكتب أحمد الكأس عبر حسابه الشخصى " اليوم من أحلى أيامي مع مشعوقتي كرة القدم وتحقيق حلم اللعب في كأس العالم 90 بإيطاليا وأمام بطل أوروبا هولندا وتحقيق نتيجة طيبة وأداء نال استحسان والحمدلله الحصور على أحسن لاعب وأعلى الدرجات في استفتاء مجلة لايكيب الفرنسية ومجلات ديلاسبورت الايطالية . الله يرحمك ياكابتن جوهري "