شكرا لقرائتكم الزمالك يستفيد بـ"الراحلين" وكريم بامبو لضم حسام حسن من سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو الزمالك، عرضًا من أحد الوسطاء بالتفاوض مع نادى سموحة، لانتقال حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى إلى قلعة ميت عقبة، مقابل انتقال كريم بامبو إلى سموحة وسداد مقابل مالى إلى النادى السكندرى أو الاستفادة أيضا من إعارة أيا من الراحلين من قلعة ميت عقبة مقابل إتمام الصفقة، على أن يحسم نادى الزمالك ذلك العرض الذى تلقاه من الوسطاء فى الفترة القادمة، خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية العديد من الترشيحات الخاصة بإبرام صفقات للأبيض.
ويفضل مسئولو الزمالك، تجديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، غدا، السبت، ثم التحرك فى ملف الصفقات بالمناقشة مع المدرب الفرنسى بصورة أقوى، خاصة إن الأسبوع القادم سيشهد تحديد مستقبل الدورى فى ظل الاجتماعات المنتظرة بين اتحاد الكرة والأندية التى ستعقد على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، للحديث حول التصورات المختلفة الخاصة بمستقبل المسابقات المتوقفة، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
وتلقى حسام حسن مؤخراً عرضا من أحد أندية الدورى الإماراتى لطلب التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب مع النادى السكندرى خلال الموسمين الماضيين وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة والتى أدت إلى أن اللاعب أصبح محط أنظار ناديي القمة بالدورى سواء الاهلى أو الزمالك، بالإضافة لتلقيه عروضا خارجيا .
وأعلن حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه تمسكه الكامل باستمرار حسام حسن لقيادة الجانب الهجومى للفريق ورفضه كافة العروض المحلية، إلا إنه أوضح أن القرار النهائى بشأن اللاعب سيكون لفرج عامر رئيس النادى ومجلس الإدارة خاصة فى حالة الحصول على إحدى العروض الخليجية مقابل مبلغ مالى يرضى طموحات النادى فى الحصول عليه لتدعيم صفوف الفريق.
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