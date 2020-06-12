شكرا لقرائتكم طرابزون التركى يعرض 800 ألف يورو لضم أشرف بن شرقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد نادى طرابزون التركى طلبه فى التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى، لاعب نادى الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب فى موسمه الأول مع الفارس الأبيض.

كان مسئولو الزمالك أكدوا إن أشرف بن شرقي لا يدرس الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، وأنه أبلغ مسئولي القلعة البيضاء باستمراره في القلعة البيضاء.

Advertisements

وفقا لصحيفة " aksam " التركى فإن طرابزون سبورت يهتم بالتعاقد مع المغربى بن شرقى، خلال فترة الانتقالات خاصة أن اللاعب لديه رغبة قوية فى اللعب لصفوف النادى التركى بداية من الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة التركية أن بن شرقى البالغ من العمر 25 عامًا يرتبط بعقد مع نادى الزمالك حتى عام 2022 ويمكن لطرابزون التعاقد مع اللاعب المغربى مقابل 800 ألف يورو وفقا لقيمته التسويقية.