شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لائحة القيد المقترحة من الفيفا مفيدة.. لكن من الصعب تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن لائحة القيد وانتقالات اللاعبين المقترحة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لاستكمال الموسم الكروى 2019 -2020 مفيدة وتقدم حلولاً فى حال استكمال الموسم الكروى الحالى، إلا أنه فى نفس الوقت من الصعب تنفيذها على أرض الواقع فى ظل صعوبة موافقة الأندية عليها.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن لائحة القيد المقترحة من الفيفا تنص على أنه من حق الأندية تسجيل لاعبين جدد فى الأسابيع الأربعة الأخيرة من الموسم الحالى، حال استئنافه، وبالتالى لن يستطيع اللاعب الذى يوقع وينتقل لنادٍ آخر اللعب فى هذه الأسابيع المتبقية من عمر المسابقة، وفقا لتعليمات الفيفا أيضاً، حيث لن يشارك هذا اللاعب مع فريقه الأصلى أو المنتقل إليه خلال هذه الأسابيع.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الأسابيع الأربعة الأخيرة تكون فاصلة وحاسمة، سواء لحسم الهبوط أو حجز مركز متقدم ودخول المربع الذهبى للمشاركة فى البطولات الأفريقية، وبالتالى من الصعب أن يفرط أى نادٍ فى لاعب خلال هذه الأسابيع، بجانب حاجة كل فريق للاعبيه البدلاء فى الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة فى حال الإصابات، وهو ما يجعل هذه التعليمات صعبة التطبيق عملياً.

ووافق مجلس الفيفا على المزيد من التعديلات المؤقتة على لوائحه بشأن القيد وانتقالات اللاعبين وفض المنازعات وجاءت كالتالي:

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-بالنسبة للاعبين العاطلين عن اللعب يُسمح لهم التسجيل فى ثلاثة أندية بحد أقصى واللعب لهم خلال موسم واحد بدلا من التسجيل لناديين فقط.

-من أجل إعطاء الأولوية للأندية لإكمال موسم 2019-2020 بتشكيلاتهم المتاحة حاليا وتوفير المرونة فى انتقالات اللاعبين، يُسمح للاتحادات التى تستخدم تقويما مزدوجا للسنة ببدء أول فترة تسجيل لموسم 2020-2021 قبل الانتهاء من الموسم الحالى بشرط التالي: - الحد الأقصى المسموح به لبدء تسجيل اللاعبين الجدد هو قبل انتهاء الموسم الحالى بأربعة أسابيع.

- يسمح بنقل اللاعب لناد جديد لكن سيكون مؤهلا فقط للمشاركة فى المباريات معه مع انطلاق موسم 2020-2021.

- يسمح أن يتم التعاقد مع لاعب حر بشرط أن يكون مؤهلا للعب فى موسم 2020-2021. -لتقديم إعانة مالية للأطراف المشاركة فى نزاعات لدى فيفا فإن أى طلب تم تقديمه بين 10 يونيو و31 ديسمبر 2020 لن يكون هناك أى شرط لدفع التكاليف ولن يتم طلب أى تكاليف إجرائية.

-أما بالنسبة لأى دعوة تم تقديمها قبل 10يونيو 2020 والتى لم يتم البت فيها حتى الآن فيجب أن يكون الحد الأقصى لمبلغ التكاليف الإجرائية مساويا لأى رسوم تدفع مقدما.