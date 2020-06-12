شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يبحث مع مجلس الإدارة مُمثل الأهلي فى اجتماع 16 يونيو بالجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث محمود الخطيب، رئيس الأهلى، مع مجلس إدارة النادى خلال الساعات المقبلة مُمثل القلعة الحمراء فى اجتماع اتحاد الكرة الثلاثاء المقبل لمناقشة عدة أمور، فى مقدمتها تحديد مصير الدورى وكذلك لائحة الاتحاد وغيرها من الملفات التى تشغل اهتمام العديد من أندية الدوري.

ويتشاور الخطيب مع المجلس الأحمر حول العضو الذى سيتم تكليفه بتمثيل الأهلى فى هذا الاجتماع المهم والذى سيعقده اتحاد الكرة مع أندية الدورى على عدة أيام لمناقشة مصير الدورى الذى تم تجميده منذ عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، ومن المقرر أن يُعلن الأهلى عن مُمثل النادى فى هذا الاجتماع خلال اليومين المقبلين.

ويعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعاً مع 6 أندية دورى ممتاز الثلاثاء المقبل 16 يونيو، فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة، لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات.

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من جهته أكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ، أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية يوم الثلاثاء بـ6 أندية من الدورى الممتاز، وهى الأهلى والاتحاد السكندرى وإنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادى دجلة، ثم يعقد اجتماع يوم الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربى وطنطا والمقاولون العرب ونادى مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصرى وسموحة والجونة والإسماعيلى وحرس الحدود وتم تقسيم الأندية لصعوبة الاجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعى بسبب فيروس كورونا.

وأوضح العطار أنه فى نفس تلك الأيام وهى الثلاثاء والأربعاء والخميس سيتم الاجتماع صباحا بأندية القسم الثانى وتم تقسيمها كالتالى، الثلاثاء مع الكجموعة الأولى والأربعاء مع المجموعة الثانية والخميس مع المجموعة الثالثة، أضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن زيارة أندية القسم الثالث بداية من يوم 21 يونيو من الشهر الجارى للإجتماع برؤساء الأندية لمناقشتهم فى التصور النهائى الخاص بلائحة النظام الأساسى، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بمسابقات الكرة فى هذه الأقسام.

كما أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أن اللجنة الخماسية ستقوم بزيارة المناطق بداية من الأسبوع بعد المقبل للاجتماع برؤساء الأندية للقسم الثالث وتحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية خلال الفترة المقبلة، تابع العطار أن الهدف من زيارة اللجنة الخماسية للمنطقة من أجل التوفير على رؤساء الأندية من السفر للقاهرة والتواجد باتحاد الكرة ورغبة اللجنة فى زيارة المناطق والتعرف أكثر على أندية القسم الثالث ومعرفة رأيهم فى العديد من الأمور منها اللائحة و أيضا تصوراتهم لتطوير البطولات .

يذكر أن اتحاد الكرة سيجتمع الأسبوع المقبل بأندية القسم الثانى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس للمجموعات الثلاث حيث يكون المجموعة الأولى يوم الثلاثاء والمجموعة الثانية يوم الأربعاء والثالثة يوم الخميس لمناقشتهم فى اللائحة.