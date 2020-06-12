شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك يستعد لاستئناف الدورى برفع الأثقال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض محمد عبد الغني، مدافع نادي الزمالك، وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم، للحفاظ على لياقته البدنية واستعداداً لعودة النشاط الرياضي، الذي توقف في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم وتسبب فى شلل الحياة الرياضية والعديد من الأنشطة، ونشر عبد الغني فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام خلال أدائه تدريبات بدنية ورفع الأثقال.

ورغم توقف النشاط الكروي في مصر حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أن كل فرق الدوري بدأت تضع ملامح الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم مصير الموسم الحالي من الاستكمال أو الإلغاء، وبدأت الأندية ترتيب أوراقها وتحديد المستبعدين تمهيدا لتسويقهم أو الاستفادة منهم في صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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فى سياق متصل، استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بنسبة كبيرة علي 90 % من قوام قائمة الزمالك للموسم المقبل، بعدما ضمن 17 لاعباً تقريبا البقاء للموسم المقبل، وفي مقدمة اللاعبين الذين ضمنوا تواجدهم في قائمة الزمالك : محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد صبحي في حراسة المرمي، بينما يظل مصير محمد عواد غامضا لحين وضوح الرؤية بالنسبة لبقاءه او رحيله.

استقر كارتيرون علي بقاء كلاً من، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ومصطفي محمد وعمر السعيد وشيكابالا.

اما باقي قائمة الفريق في الموسم الحالي فلا يزال مصيرهم لم يتحدد من جانب الجهاز الفني انتظارا لما ستسفر عنه قرارات عودة الدوري من عدمها وكذلك انطلاق الموسم الجديد والصفقات التي سيتعاقد معها النادي في فترة الانتقالات الصيفية.