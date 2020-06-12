شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفيد بـ"الراحلين" لضم حسام حسن من سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو الزمالك عرضًا من أحد الوسطاء بالتفاوض مع نادى سموحة لانتقال حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى إلى قلعة ميت عقبة، مقابل انتقال كريم بامبو إلى سموحة وسداد مقابل مالى إلى النادى السكندرى، أو الاستفادة أيضاً من إعارة أى من الراحلين من قلعة ميت عقبة مقابل إتمام الصفقة، على أن يحسم نادى الزمالك ذلك العرض الذى تلقاه من الوسطاء فى الفترة المقبلة، خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية العديد من الترشيحات الخاصة بإبرام صفقات للأبيض.

ويفضل مسئولو الزمالك تجديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، غدا السبت، ثم التحرك فى ملف الصفقات بالمناقشة مع المدرب الفرنسى بصورة أقوى، خاصة أن الأسبوع المقبل سيشهد تحديد مستقبل الدورى فى ظل الاجتماعات المنتظرة بين اتحاد الكرة والأندية التى ستعقد على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، للحديث حول التصورات المختلفة الخاصة بمستقبل المسابقات المتوقفة، ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وتلقى حسام حسن مؤخراً عرضاً من أحد أندية الدورى الإماراتى لطلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب مع النادى السكندرى خلال الموسمين الماضيين وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة والتى أدت إلى أن اللاعب أصبح محط أنظار ناديى القمة بالدورى سواء الاهلى أو الزمالك، بالإضافة لتلقيه عروضا خارجيا .

وأعلن حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه تمسكه الكامل باستمرار حسام حسن لقيادة الجانب الهجومى للفريق ورفضه كافة العروض المحلية، إلا أنه أوضح أن القرار النهائى بشأن اللاعب سيكون لفرج عامر رئيس النادى ومجلس الإدارة خاصة فى حال الحصول على إحدى العروض الخليجية مقابل مبلغ مالى يرضى طموحات النادى فى الحصول عليه لتدعيم صفوف الفريق.