شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية ترفض ضم صالح جمعة من الأهلى.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ أكثر من نادٍ على فكرة التعاقد مع صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، رغم نية الإدارة الحمراء فى عرضه للبيع أو الإعارة بنهاية الموسم الحالي، فى ظل عدم قناعة السويسرى رينيه فايلر بإمكانياته كونه من اللاعبين الذين لا يلتزمون بتعليماته الفنية، ولا يقاتل بقوة فى التدريبات لحجز مكانه فى القائمة الحمراء، وهو ما جعل العلاقة بين الطرفين تصل إلى طريق مسدود.

وتخشى عدد من أندية الدورى الممتاز من سلوكيات صالح جمعة أن تؤثر على تركيزه داخل الملعب حال التعاقد معه، رغم يقينهم بقدراته العالية داخل الملعب، لاسيما أن اللاعب أهمل فى حق نفسه كثيرا وظلم نفسه كثيرا لأنه يملك موهبة كبيرة ولكن لا يستغلها بالشكل الأمثل، وهو ما أخر انطلاقته فى الملاعب كثيرا، رغم أن الكثير كان يتنبأ له مستقبل واعد مع الكرة.

وتتأرجح أسباب تحفظ أندية الدورى الممتاز على ضم صالح جمعة بين سببين، الأول الخوف من سلوكياته وعدم استفادة الفريق الذى سيتعاقد معه بسبب انشغال اللاعب بأمور خارج الملعب، وإقدامه على السهر وهو ما يرفضه غالبية المدربين، بينما السبب الآخر فى صعوبة شرائه من الأهلى أو تكبد مبلغ كبير نظير استعارته باعتباره من المواهب الكبيرة فى الكرة المصرية.لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا:

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وقال مسئولو النادى الأهلى، إن صالح جمعة لاعب الفريق لم يتلق عروضا رسمية من أندية محلية وأكدوا أن بعض وكلاء اللاعبين ألمحوا لرغبة أكثر من نادى بالدورى المحلى فى ضم اللاعب لكن الأمر لم يصل لمرحلة العروض الرسمية، وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن الجهاز الفنى سبق وأعلن عدم حاجة الفريق لجهود صالح خلال الفترة المقبلة لذا سيدرس النادى أية عروض رسمية تتقدم لشراء اللاعب.

ويرغب الاهلى فى تسويق صالح جمعة محلياً أو خارجياً بعدما أوصى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى مسئولو القلعة الحمراء بعدم الحاجة لجهود اللاعب خلال الفترة المقبلة .

الحديث عن عدم وجود عروض رسمية لصالح جمعة تزامن مع الحديث عن إمكانية انتقال اللاعب للزمالك بدعوى وجود شرط جزائى فى عقده مع الأهلى وهو ما نفاه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلى حيث قال أن عقد صالح جمعه ليس به اية شروط جزائية تمنحه حق الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء فى أى وقت مشدداً على أن عقود لاعبى النادى بالكامل لا تتضمن أية شروط جزائية تتيح لهم الرحيل عن الفريق فى أى وقت يرونه.

وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلى لم يمنح أى طرف فى تعاقداته منذ زمن طويل شروط جزائية، خاصة مع أى لاعب، مشيراً إلى أن صالح جمعه تلقى عروضاً فى يناير الماضى لكننا لم نوفق فيها رافضاً الحديث عن العروض التى يتلقاها اللاعب حاليًا أو مناقشة الأمور الخاصة به فى ظل عدم وجود جديد بشأن توقف النشاط الكروى حتى الآن.