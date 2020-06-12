بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الحساب الرسمى، لكأس العالم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بذكرى مرور 30 عاماً، على مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الهولندى، فى افتتاح مجموعتهما بكأس العالم التي أقيمت بإيطاليا، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابى 1_1، ونشر حساب كأس العالم، صورة من مواجهة مجدى عبد الغنى، مهاجم المنتخب المصرى، لبروكلين، حارس مرمى هولندا، أثناء تصديه لركلة الجزاء الشهيرة، التى أحرز منها هدف مصر الوحيد فى تلك النسخة من البطولة، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ستاد باليرمو الإيطالى.
كما شارك حساب كأس العالم، تصريح لمجدي عبد الغني عن هدفه في هولندا قائلا: " هذا الهدف حقق لنا التعادل كفريق، لكن أدخلني أنا بشكل شخصي التاريخ"، وبذلك يمر 30 سنة على هدف مجدي عبد الغني "الشهير" في كأس العالم 1990.
مجدى عبد الغنى اثناء تسجيل الهدف
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