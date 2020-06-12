شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر الأهلي فى تجديد إعارة رمضان صبحى للمرة الثالثة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد بشأن إمكانية تجديد استعارة رمضان صبحى، لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، حال تعثر مفاوضات الشراء نهائياً، وأكد مسئولو الأهلى أن القرار هو شراء رمضان صبحى نهائياً لأن النادى سبق واشتراه مرتين من هيدرسفيلد على سبيل الإعارة، ولن يتم شراؤه مرة أخرى على سبيل الإعارة، حيث يرغب النادى فى شراء اللاعب بشكل نهائي.

وأوضح مصدر فى الأهلى أن النادى يتفاوض حالياً لضم اللاعب نهائياً ويتمنى أن تنجح المفاوضات ويبقى اللاعب فى القلعة الحمراء، لكن فكرة تجديد الإعارة مرة ثالثة أمر مرفوض لسبب بسيط هو أن عقد اللاعب مع ناديه الإنجليزى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وليس منطقياً أن تتجدد إعارته مرة ثالثة قبل موسم واحد من نهاية عقده مع هيدرسفيلد.

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الأهلى اشترى رمضان صبحى مرتين على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد الأولى فى يناير 2019 لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف يورو والثانى فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 ألف يورو.

حظوظ رمضان صبحى فى البقاء بالقلعة الحمراء ازدادت بعدما تراجعت عدة أندية أوروبية عن التعاقد مع اللاعب الذى تنتهى إعارته للأهلى بنهاية الموسم الجارى، ويترقب الأهلى الموقف النهائى لهذه الأندية، لكن الصورة حالياً تبدو مُبشّرة للأهلى، فالأندية التى سبق وأبدت رغبتها فى ضم اللاعب الصاعد لم تعد تُبدى حماساً لإتمام الصفقة بسبب تداعيات فيروس "كورونا" والأزمة المالية التى يُعانى منها العالم كله حالياً بسبب هذا الوباء وجعل كثيراً من الأندية تتراجع عن خططها التعاقدية فى ميركاتو الصيف أو تقرر تخفيض المبالغ المالية المرصودة لإتمام الصفقات.

وأمام هذه التطورات تبدو حظوظ رمضان صبحي فى البقاء مع الأهلى قوية مع بقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة لأندية أوروبية سبق وأبدت رغبة فى ضم نجم الأهلى والمنتخب الأولمبى، ومنها أندية فيورتينا وأودينيزى الإيطاليان، وبشكتاش التركى، وغيرها من الأندية الأوروبية، لكن تعاقد الأهلى مع اللاعب سيحتاج مفاوضات مكثفة مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى من أجل شراء اللاعب نهائياً.