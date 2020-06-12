شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس يفاجئ الجميع برأيه فى رحيل فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث مصطفى يونس، نجم الأهلى السابق، عن الأنباء التى تتردد عن نية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر فى الرحيل عن القلعة الحمراء، من أجل تدريب أحد الفرق الخليجية أو الفرق الأوروبية الراغبة فى التعاقد معه.

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وأكد مسئولو النادى الأهلى ثقتهم التامة فى عودة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق إلى القاهرة فى الموعد المُتفق عليه لاستكمال تجربته مع الفريق، وشددوا على أن الأنباء التى تناثرت خلال الساعات الماضية حول تفكير فايلر فى عدم استكمال تجربته مع الفريق ورغبته فى خوض تجربة أخرى خارج مصر غير صحيحة على الإطلاق، لأن المدرب السويسرى يرغب فى البقاء مع الأهلى وأكد ذلك خلال أحاديثه الأخيرة والمُستمرة مع مسئولو النادى وقبل سفره إلى سويسرا لقضاء عدة أيام مع أسرته.

وشهدت الساعات الماضية أنباء قوية حول اتخاذ فايلر قرار بعدم العودة لمصر والبقاء فى سويسرا وخوض تجربة أخرى فى ظل تلقيه عروضاً من أندية أوربية وخليجية أبرزها من سويسرا وبلجيكا بخلاف العروض السعودية والإماراتية، وزعمت هذه التقارير أن فايلر تحجج بالسفر إلى بلاده للحديث مع زوجته بشأن التجديد حتى لا يُجدد للنادي.

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وقال مصدر فى الأهلى، هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق وغير منطقية لأن فايلر طلب منذ فترة تأجيل التوقيع الرسمى لحين التحدث مع زوجته بشأن التجديد وهذا أمر منطقىن خاصة أن زوجته ستأتى للقاهرة للأقامة فيها حال تجديد عقد المدرب بشكل رسمى وهى أمور تستدعى النقاش وجهاً لوجه وليس عبر أى وسيلة إتصال أخرى.

وأوضح المصدر أن هناك مُتسعاً من الوقت والنشاط متوقف منذ أشهر بسبب "جائحة" كورونا، فلماذا الشائعات والتسرّع فى الحكم على الأمور، مؤكداً أن فايلر سيعود للقاهرة لاستكمال مشواره مع الفريق وسيُجدد عقده مع النادى حسبما اتفق قبل رحلة سويسرا.

وتحدث المدرب السويسرى مع محمود الخطيب رئيس النادى خلال الجلسة التى جمعتهما الجمعة الماضى فى مقر الجزيرة، عن عدة أمور كروية خاصة بالفريق وتضمنت الجلسة أيضاً طلب فايلر السفر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته، ووافق الخطيب بالتنسيق مع لجنة التخطيط فى الاهلى على طلب فايلر، حيث سيطير المدير الفنى إلى سويسرا غداً فى إجازة تستمر أسبوعاً أو عشرة أيام على أقصى تقدير من أجل الاطمئنان على زوجته، خاصة أن المدرب السويسرى لم يسافر إلى بلاده منذ حضوره للقاهرة أواخر أغسطس الماضى لتدريب الأهلي.

ومن المقرر أن يتحدث فايلر مع زوجته خلال رحلة سويسرا فى مسالة التجديد للأهلى، لاسيما أن المدرب السويسرى اتفق مع إدارة القلعة الحمراء على الخطوط العريضة للتجديد لكنه أرجأ التوقيع الرسمى لحين التحدث مع زوجته فى هذا الأمر وجهاً لوجه، لاسيما أن التجديد للأهلى سيترتّب عليه أمور أخرى، أهمها أن زوجة فايلر ستحضر للإقامة معه فى القاهرة، لذا لابد من استشارتها فى هذا الأمر.