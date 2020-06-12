شكرا لقرائتكم خبر عن عرفة السيد يُحدد إمكانية رحيله عن إنبى بعد توقف "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى عرفة السيد، مهاجم إنبى، مجموعة من العروض المختلفة من أندية الدورى الممتاز لضمه فى الموسم الجديد، حال رحيله عن النادى البترولى، حيث سيناقش اللاعب مستقبله مع فريقه عقب نهاية التوقف الحالى، الذى سيأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويرغب عرفة السيد فى الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى عقب التوقف، لذا سيبحث مستقبله مع الفريق البترولى وإمكانية الرحيل فى الموسم الجديد وفقا لفرص مشاركته مع الفريق، والتى ستأتى بناءً على الرؤية الفنية لحلمى طولان المدير الفنى للفريق الذى سيحسم خلال الفترة الحالية، حجم الصفقات التى سيبرمها الفريق حيث ينتظر خلال الفترة الحالية تحديد مصير النسخة الحالية من بطولة الدورى من أجل تحديد حجم صفقات الموسم الجديد.

ويبحث إنبى فى الفترة المقبلة عن دعم الخط الأمامى بعد حسم مستقبل عرفة السيد، إلى جانب مدى إمكانية تمديد إعارة المهاجم أحمد على من عدمه من بيراميدز فى ظل صعوبة استمرار محمد شريف مهاجم الأهلى المعار إلى النادى البترولى ضمن صفوف الفريق بعد تألقه مع إنبى، ما جعله محط اهتمام الأهلى سواء بإعادته أو تسويقه خارجيًا ومع ابتعاد عمر بسام عن الحسابات الأساسية سيبحث مسئولو إنبى مع الجهاز الفنى تدعيم الخط الأمامى.

فيما دخل نادى الاتفاق السعودى فى مفاوضات مكثفة مع نظيره الأهلى لضم محمد شريف جناح الفريق الأحمر المعار لإنبى بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد تألق الجناح الدولى بقميص النادى البترولي، ليصبح هدفاً للفريق السعودى لتدعيم هجومه، بعد الاستقرار على رحيل المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى بعد انتهاء إعارته للفريق السعودى بنهاية الموسم الجارى وقدم محمد شريف مستوى متميز مع إنبى هذا الموسم قبل إيقاف النشاط بسبب تداعيات فيروس كورونا، ويعد الجناح الشاب من ضمن هدافى بطولة الدورى العام برصيد 7 أهداف، وكان الأهلى قد وافق على إعارة شريف لإنبى بناء على رغبة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق الأحمر، والذى كان لا يعتمد على شريف بشكل أساسي، إلا أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الحالى للأهلى يتمسك باللاعب وأعلن رغبته فى استعادته بمجرد انتهاء فترة إعارته.