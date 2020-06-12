الجزيرة يعلن عن موقفه.. هل اقترب رحيل فايلر عن الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى نادي الجزيرة الإماراتي، صحة ما تردد عن دخول نادي العاصمة الإماراتية في مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

مصدر بنادي الجزيرة، صرح لصحيفة "الخليج" الإماراتية، أن ناديه لم يُفاوض فايلر من أجل قيادة فريق العاصمة بدلاً من الهولندي مارسيل كايزر.

وشدد المصدر - الذي لم يتم الكشف عن اسمه- أن ناديه يحترم التعاقد مع المدير الفني الهولندي والذي يستمر عقده حتى نهاية الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية ربطت المدير الفني لفريق النادي الأهلي بقيادة فريق الجزيرة، إلا أن مسئول النادي الإماراتي نفى صحة ما تردد.

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وينتهي عقد فايلر مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، إلا أن شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم القلعة الحمراء كشف في وقت سابق أن ناديه توصل لاتفاق مع المدير الفني السويسري على تجديد التعاقد.

ونجح فايلر مع الأهلي في إثبات جدارته للبقاء في منصبه بعد النتائج الجيدة سواء في المشوار المحلي أو الأفريقي في موسمه الأول.

الأهلي محليًا يتصدر ترتيب مسابقة الدوري بعد مرور منتصف الموسم، حيث يمتلك الفريق الأحمر 48 نقطة متفوقًا عن المقاولون العرب بفارق 16 نقطة.

وعلى الصعيد الأفريقي، يواصل الأهلي مشواره القاري بعد الفوز على صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، ليضرب بطل مصر موعدًا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

فايلر أيضًا استطاع أن يحقق بطولة السوبر المصري في النسخة قبل الماضية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (3-2) في مباراة أقيمت ببرج العرب بالاسكندرية، قبل أن يخسر البطولة ذاتها في النسخة الماضية أمام نفس المنافس بركلات الترجيح في لقاء أقيم على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبو ظبي".