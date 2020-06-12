بنشرقي يوجه صدمة للزمالك بسبب العرض التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

زعمت تقارير صحفية تركية، أن نادي الزمالك يضغط على لاعبه المغربي الدولي أشرف بنشرقي للبقاء في صفوف القلعة البيضاء وعدم الرحيل لصفوف طرابزون سبور التركي.

وأفادت صحيفة "aksam" التركية، اليوم الجمعة، أن بنشرقي يتعرض لضغوطات كبيرة من أجل البقاء في صفوف الزمالك.

ويرغب اللاعب صاحب الـ25 عامًا في الرحيل عن الزمالك وارتداء قميص طرابزون سبور بداية من الموسم المقبل.

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بنشرقي استطاع مع الزمالك أن يشارك في 21 مباراة بجميع المسابقات سواء كانت قارية أو محلية ليسجل تسعة أهداف مع صناعته خمس تمريرات حاسمة.

ويعتبر بنشرقي أحد أعمدة الزمالك منذ الحصول على خدماته في الصيف الماضي عندما تم التعاقد معه من الهلال السعودي.

جدير بالذكر أن بنشرقي يرتبط بعقد مع الزمالك حتى صيف عام 2022، إلا أن إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور أعلنت في وقت سابق أن ليس لديها نية في بيع اللاعب خلال الصيف المقبل.