بعد تصعيد أزمته.. فيفا يصدم لاعب الزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الشكوى الذي تقدم بها المهاجم الغاني بنيامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق ضد القلعة البيضاء.

وأفادت صحيفة "غانا ويب" الغانية، أن "فيفا" رفض شكوى اللاعب بعدما طلب الحصول على مبلغ 200 ألف دولار من الزمالك.

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وكان وائل الخربتاوي وكيل أعمال اللاعب كشف في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أن موكله تنازل عن مستحقاته من الزمالك.

وسبق وأن لعب أشيمبونج في صفوف الزمالم خلال صيف 2017، إلا أن المهاجم الغاني اتجه إلى صفوف بتروجيت في يناير عام 2018، بعدما لعب ست مباريات بقميص الفريق الأبيض أحرز من خلالها هدفين أهداف.

جدير بالذكرر أن أشيمبونج انتقل إلى صفوف الشمال القطري منذ موسم (2018 - 2019)، قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر، قبل أن يقرر النادي القطري مؤخرًا إنهاء خدماته مع المهاجم الغاني ليصبح اللاعب حاليًا حرًا للانتقال لأي نادٍ آخر.