"بأكثر من 5 ملايين دولار".. الوحدة يستهدف ضم أوناجم من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الجمعة، أن نادي الوحدة السعودي عبّر عن رغبته بالتعاقد مع الجناح المغربي محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك.

وبحسب إذاعة "راديو مارس" المغربي، فإن نادي الوحدة سيقدم عرضًا مغريًا يقدر ما يقرب من خمسة ونصف ملايين دولار لضم أوناجم.

وأشارت الإذاعة المغربية وفقًا لمصادر سعودية لها، إلى أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وافق على تسديد المبلغ المذكور على أربع دفعات.

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ويتمسك الأورجوياني دانيال كارينيو المدير الفني للوحدة بالتعاقد مع أوناجم والذي يرتبط بعقد مع الزمالك حتى صيف عام 2023 بحسب ما ذكرته الإذاعة المغربية.

وكان عاطف الأحمدي المتحدث الرسمي لنادي الوحدة السعودي، عبّر مؤخرًا عن وجود رغبة من جانب ناديه للتعاقد مع أوناجم والذي يقدم موسمًا جيدًا رفقة الزمالك.

واستطاع أوناجم في موسمه الأول مع الزمالك أن يشارك في 26 مباراة بجميع البطولات سواء كانت محلية أو قارية، حيث شهدت مشاركاته مساهمته بثمانية أهداف بواقع تسجيله ثلاثة أهداف وصناعة خمس تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن أوناجم انتقل إلى الزمالك منذ الصيف الماضي قادمًا من فريق الوداد البيضاوي المغربي في صفقة ضمت مبلغًا ماليًا بجانب دخول الكونغولي كاسونجو كابونجو للانتقال للوداد على سبيل الإعارة، قبل أن يقطع المهاجم الكونغولي الإعارة ويعود في يناير الماضي.