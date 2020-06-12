مباريات الجمعة.. عودة الكرة في إيطاليا بقمة يوفنتوس وميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عودة المباريات في مختلف البطولات، واليوم الجمعة سيكون هناك سهرة كروية نارية بين عملاقي إيطاليا يوفنتوس وميلان في إطار إياب نصف نهائي الكأس.

الكرة في إيطاليا ستعود بعد غياب دام ما يقرب من ثلاثة شهور جراء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذي أدى إلى تعليق العديد من المسابقات في مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين يوفنتوس وميلان بدون حضور جماهيري بقرار من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، علمًا أن نتيجة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب.

وبخلاف عودة الكرة الإيطالية، ستستكمل مباريات الدوري الإسباني بمباراتين بين غرناطة وخيتافي، وفالنسيا ضد ليفانتي في إطار الجولة 28.

وفي الدوري الألماني، يفتتح لايبزيج ثالث الترتيب المسابقة مباريات الأسبوع الـ31 بمواجهة هوفنهايم.

ويستعرض "يلا كورة" في السطور التالية، أبرز مباريات الجمعة في مختلف البطولات بالمواعيد والقنوات الناقلة:

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- كأس إيطاليا:

يوفنتوس × ميلان .. الموعد 9 مساء.. القناة غير مذاعة على أي قناة عربية.

- الدوري الألماني:

هوفنهايم × لايبزيج .. الموعد 8:30 مساء.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.

- الدوري الإسباني:

غرناطة × خيتافي .. الموعد 7:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1، 3.

فالنسيا × ليفانتي .. الموعد 10 مساء.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1، 3.